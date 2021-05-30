شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكبدة البلدى 130 - 150 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 30-5-2021، استقرارا فى القاهرة والجيزة وفقا لما أعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار اللحوم "الكندوز"، بين 120-140 جنيها للكيلو،وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الكبدة الكندوز، بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، و الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.