شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6725 نقطة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 6600 نقطة كمستوى اول ثم 6400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,704 بينما مستوى المقاومة هو 6,770 نقطة