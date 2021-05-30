شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع وتحقيق مكاسب كبيرة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10764 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 11000 نقطة خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10600 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,700 بينما مستوى المقاومة هو 10,819 نقطة