شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 18.53 ريال، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 18.87 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 19.30 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 18.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.64 وبين مستوى المقاومة هو 19.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد