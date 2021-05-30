شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند ادنى مستوى له خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى2.555 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ ظهور اشارة بيع، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 2.45 ريال كمستوى اول ثم 2.25 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط