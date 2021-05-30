شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.04 ريال، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الاسبوع الماضي، وفي ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى امكانية اعادة اختبار السهم لمستوى المقاومة 5.40 ريال كمستوى اول، شط بقاء السهم اعلى مستوى 4.8 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.95 وبين مستوى المقاومة هو 5.27 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد