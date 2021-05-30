شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون (INVESTORS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 17.50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 16 فلس كمستوى اول ثم 13.50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 17.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط