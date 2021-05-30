شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 364 فلس نهاية تداولات الخميس الماضي، في ظل تدني كميات التداول، ومصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عملية تصحيح لاسفل في الاجل القصير للوصول لمستويات 355 فلس كمستوى اول ثم 300 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 358.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 367.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط