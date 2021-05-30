شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) ينخفض بقوة -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 200 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 195 فلس كمستوى اول ثم 187 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى208 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 197 فلس وبين مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط