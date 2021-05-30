شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض السهم لضغوط بيعية قوية خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 820 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 825 فلس، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 805 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 843 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 814.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 827.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط