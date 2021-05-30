شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 662 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 620 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 680فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 652.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 672.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط