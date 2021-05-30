شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 594 فلس، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ليكون بذلك نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة 610 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 585 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 588.0 وبين مستوى المقاومة هو 600.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد