شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على التداولات، حيث انخفض السهم بقوة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى636 نقطة، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، مع استمرار الدعم السلبي المقدم من خلال مؤشر ماكد حيث اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستوى الدعم 605 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 625.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 642.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط