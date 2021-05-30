شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. ارتفاع البلطي وانخفاض المرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية الأسبوع شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 30-5-2021، استقرارا لجميع الأصناف مع انخفاض المرجان وارتفاع البلطي المزارع بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

ارتفع سعر البلطي المزارع 1، ليتراوح بين 22-26 جنيها للكيلو، مقابل 22-24 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وانخفض سعر المرجان "1" ليتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو مقابل 28 – 34 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو .