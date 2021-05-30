شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 20.10، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.30% ليخسر السهم نحو 6 هللة فقط، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 20.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 20.50.