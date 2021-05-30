شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.11% ليكسب السهم نحو 2 هللة فقط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.64، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 18.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.98 ومستوى المقاومة 18.20.