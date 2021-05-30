شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يرتفع بسبب دعمه الحالي – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سويكورب وابل ريت (4345) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 8.95، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.89% ليكسب السهم نحو 8 هللة، وذلك بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليتعافى ويرتفع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.95، ليستهدف مستوى المقاومة 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.75 ومستوى المقاومة 9.39.