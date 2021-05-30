شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.28% ليكسب السهم نحو 14 هللة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11.40، وذلك طيلة ثبات الدعم 10.58.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.68 ومستوى المقاومة 11.40.