شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 30-50-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فتيحي (4180) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.16% بما يعادل 1.60 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.65، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 35.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.85 ومستوى المقاومة 34.90.