شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الانماء طوكيوم (8312) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.98% بما يعادل 35 هللة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.55 ومستوى المقاومة 38.50.