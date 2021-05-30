شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 30-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.82% بما يعادل -1.70 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 89.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 99.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.30 ومستوى المقاومة 96.60.