شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للحفاظ على ردياتير السيارة في فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد عمر المحرك، على كفاءة دورة التبريد فى التخلص من حرارة المحرك للوقود بسرعة ومعدل مناسب لتشغيل المحرك فى درجة حرارة مناسبة تتراوح.

يعتبرالريداتير من أهم أجزاء محرك السيارة ، ويجب الاهتمام به على أفضل حال خاصة في فصل الصيف للحفاظ علي أداء المحرك بشكل عام والتكييف بشكل خاص، حيث إنه من الضرورى الفحص الدوري لنظام التبريد وصيانته، وأيضا مروحة التبريد ومضخة المياه والخراطيم والوصلات، لأهميته في خفض الحرارة الشديدة التي ينتجها المحرك.

1- الحرص على تغيير زيت المحرك في الموعد المحدد له، وذلك للحفاظ على أجزاء المحرك من التلف بفعل الاحتكاك والتآكل .

2- يجب التأكد من حماية التوصيلات الكهربائية، ويجب حماية هذه المكونات بتغطيتها بكيس بلاستيكي .

3- لابد من غسل مبرد السيارة بطريقة جيدة حتى تصبح المياه صافية ، مع التأكد من ذلك عن طريق التقاط بعض الماء في وعاء زجاجي والبحث عن الرواسب التي لا يمكنك رؤيتها إلا في الماء الراكد .

4- الغسل العكسي للرادياتير قلب الردياتير نفسه الذي تم إزالته ضعه في النهاية بحيث يمكنك شطفه في الاتجاه العكسي للتدفق الطبيعي .

5- يجب فحص فلاتر الهواء والزيت والبنزين بشكل مستمر وتغييرها في حالة تلفها أو تعرضها للانسداد، فهي من أهم العوامل التي تساعد المحرك في عمله .

6 -لابد من تجنب انخفاض مستوى الوقود عن ربع الخزان، لمنع دخول الشوائب إلى المحرك

7 - يجب ملاحظة درجة حرارة المحرك لان عمر المحرك يعتمد على كفاءة دورة التبريد فى التخلص من حرارة المحرك للوقود بسرعة ومعدل مناسب لتشغيل المحرك فى درجة حرارة مناسبة تتراوح بين 70: 90 درجة مئوية، حيث إن تشغيل المحرك فى درجة حرارة مرتفعة تسبب غليان الماء وفقده وتوقف سريانه وتشغيله فى درجة منخفضة يسبب عدم كفاءته وفقد قوته ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ علي كفاءة الريداتير .