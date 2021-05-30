شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر مايو الجارى، بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 25.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.7%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 938.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 925.8 مليون جنيه بنسبة 6%، وحل في المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 761.8 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 436.9 مليون جنيه، و 397.4 مليون جنيه، بنسبة 2.8%، 2.6% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 18.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 652.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.8%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 334.9 مليار جنيه، بنسبة هبوط 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 113.8 مليار جنيه إلى 111.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.