شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من أهم 5 دول في فبراير الماضي لـ2 مليار و481 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت جملة الواردات المصرية من أهم 5 دول تراجعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أكبر خمس دول نحو 2 مليار و481 مليون و896 ألف دولار، بينما كانت الواردات المصرية نحو 2 مليار و506 مليون و99 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بتراجع بلغ 24 مليون و203 ألف دولار.

وتشمل قائمة أهم 5 دول وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كلا من: الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وألمانيا وروسيا، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو مليار و109 مليون دولار، بينما كانت 992 مليون و229 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 116 مليون و996 ألف دولار.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقائمة الدول الموردة لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 485 مليون و170 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 358 مليون و210 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 126 مليون و960 ألف دولار، يليها في المركز الثالث المملكة العربية السعودية وبلغت الواردات المصرية منها نحو 342 مليون و453 ألف دولار، مقابل 523 مليون و992 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 181 مليون و539 ألف دولار، وفى المركز الرابع جاءت ألمانيا بواردات مصرية بلغت 305 مليون و272 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 326 مليون و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و716 ألف دولار، وأخيرا روسيا وبلغت قيمة الواردات المصرية منها 239 مليون و776 ألف دولار، مقابل 304 مليون و680 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 64 مليون و904 ألف دولار.