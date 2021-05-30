شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترح اجتماع عربي لوزراء النقل إنشاء منصة إلكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية، وإجراء بعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية، وذلك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماع دورته الـ (66) بالقاهرة مؤخرا برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير.

كما ناقش عددًا من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها «دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية»، والنظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة «إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن في الدول العربية».

وبحث الاجتماع كذلك مقترحًا مقدمًا من المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي تطبيقا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

فيما أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في كلمة له أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على جميع الاقتصادات العالمية، إلا أن الأمر يقتضي من الجميع تضافر الجهود والتعاون والتنسيق في التخطيط لإعادة تأهيل وتشغيل مرافق قطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة، وبأعلى مستويات الكفاءة، وبما يخدم التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة في الدول العربية.

وأشار السفير علي إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضم موضوعات متنوعة بين أفرع النقل المختلفة، التي تندرج في مجملها في إطار المساعي العربية لتعزيز التعاون في مجال تيسير النقل والتجارة وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.