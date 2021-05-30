شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه والكهرباء» تحدد المقابل المالي لـ 9 أنشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء 9 أنشطة ستقوم بتحصيل المقابل المالي لرخصها سنويا بدءا من العام المقبل 2022م وتشمل الرخص توليد الطاقة الكهربائية من الوحدات الثابتة، وتوليد الطاقة الكهربائية من الوحدات المتنقلة، وتوليد الطاقة الكهربائية بتقنيات الطاقة المتجددة، والإنتاج المزدوج، ونقل الطاقة الكهربائية، وتوزيع الطاقة الكهربائية، والمتاجرة بالكهرباء، والمشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تحديد المقابل المالي لرخص أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، والمشتري الرئيس حسب المعادلة التالية: (المقابل المالي للرخصة = ن x التمويل المطلوب للهيئة)، كما سوف يحدد بقرار من المحافظ مقدار المقابل المالي لرخص أنشطة (توليد الكهرباء من وحدات التوليد الثابتة، وتوليد الكهرباء من وحدات التوليد المتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتبريد المناطق) على أساس مبلغ محدد لكل وحدة سعة مرخصة.

ويأتي القرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، استنادا إلى المادة (الرابعة) والفقرة (1هـ) من المادة (السادسة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 56) والتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، وبناء على ما قرره البند (سابعا) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (710) والتاريخ 09/11/ 1441هـ المتوج بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/159) والتاريخ 11/11/ 1441هـ القاضي باعتماد نظام المياه، وبعد الاطلاع على المذكرة ذات الرقم (02/49/ 42) المعروضة على المجلس في اجتماعه التاسع والأربعين (49) المنعقد بتاريخ 25/ 06/ 1442هـ والمتضمنة طلب موافقة المجلس على تعديل قرار المجلس رقم (4/43/ 39) بتاريخ 11/03/ 1439هـ الخاص بقواعد وإجراءات حساب المقابل المالي السنوي للرخص.