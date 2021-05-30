شكرا لقرائتكم خبر عن 18 % انخفاضا في مبيعات أجهزة الدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر التقرير الأسبوعي ﻟ«عمليات نقاط البيع» الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، انخفاضا بنسبة 18 % في قيمة مبيعات نقاط البيع في المملكة (مبيعات أجهزة الدفع الإلكتروني) خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو 2021، لتصل إلى 7.05 مليار ريال، مقارنة بـ 8.62 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وحسب التقرير الأسبوعي ﻟ«ساما» بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 82.2 مليون عملية والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

فيما شهدت القطاعات الاستهلاكية انخفاضا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 مايو 2021، تصدرها قطاع «الملابس والأحذية» بنسبة 64%، لتصل قيمة المبيعات إلى 417.4 مليون ريال، ويأتي بعدها قطاع «المجوهرات» بنسبة 59%.

وتصدرت الرياض بنحو 2.11 مليار ريال ما يمثل 30% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما يخص توزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن خلال الأسبوع، بعدها مدينة جدة بـ1.15 مليار ريال.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال الفترة على قطاع «المطاعم والمقاهي» بـ 1.12 مليار ريال، تلاه قطاع «الأطعمة والمشروبات» بنحو 1.09 مليار ريال، ثم قطاع «سلع وخدمات متنوعة» بنحو 593.7 مليون ريال.