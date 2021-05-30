شكرا لقرائتكم خبر عن راقب كل ركن في منزلك مع رينغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظراً للقيود المستمرة على التأشيرات والسفر، والتي تعني عدم القدرة على الاستعانة بالمساعدة المنزلية، تقوم التكنولوجيا بالدور اللازم. فقد تطورت التقنيات سريعاً مع الوقت لتمكنك من حماية منزلك من الداخل والخارج بفضل أجراس الباب بالفيديو وكاميرات المراقبة الموزعة داخل المنزل ووجود تطبيق فعال، ما يتيح لكم إقامة حلقة من الأمن حول منزلك خلال دقائق. عندما تختار كافة المنتجات من علامة تجارية واحدة، مثل رينغ، يصبح من السهل على تلك الأجهزة العمل معاً، والأفضل من ذلك أن بوسعك مراقبة كل شيء عبر هاتفك الذكي حتى إن تواجدت في مكان آخر حينها.

وضح محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ، أن جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 3 يكشف الحركة حول مدخل المنزل، ويبدأ بتسجيل الأحداث ضمن المنطقة المحددة لذلك. وأشار إلى أن أجراس الباب بالفيديو من رينغ تتصل بالإنترنت عبر نظام الإنترنت اللاسلكي في منزلك، فبوسع الشخص ضبط بث الفيديو ليشاهده مباشرة على هاتفه، أو الاطلاع عليه لاحقاً. وبفضل جرس الباب بالفيديو Ring Video Doorbell 3، يمكنك النقر على التنبيه ببساطة للتحقق من شخصية الزائر والتواصل معه إن أردت. وبهذا تستطيع البقاء على مسافة آمنة من الآخرين حتى أثناء تواجدك في المنزل، كما يمكنك أن تطلب منهم ترك المشتريات عند الباب.

