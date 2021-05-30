شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع نيجيريا في ضحايا غرق مركب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبَّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، في ضحايا غرق مركب في نهر النيجر شمال غربي البلاد، والذي أسفر عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة النيجيرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت السلطات النيجيرية قد رجحت مصرع أكثر من 150 شخصاً كانت اعتبرتهم في عداد المفقودين بعدما غرق القارب الذي كان يقلهم في نهر النيجر في شمال غرب البلاد وكان القارب محمّلاً بأكثر بكثير من طاقته القصوى؛ إذ كان على متنه 180 راكباً. وانطلق المركب المنكوب من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر (وسط)، متوجهاً إلى مدينة وارا بولاية كيبي عندما تصدّع هيكله وغرق.

وقال يوسف بيرما، المسؤول المحليّ عن الطرق النهرية للصحفيين، إنّ «القدرة الاستيعابية للمركب كانت أقلّ بكثير من الركّاب ال180 الذين كانوا على متنه». وأضاف، «تم العثور على 20 شخصاً فقط على قيد الحياة، وهناك أربعة لقوا مصرعم، و156 آخرون لا يزالون في عداد المفقودين ونعتقد أنّهم غرقوا». وتابع، «كان مركباً خشبياً قديماً، وبحالة سيّئة للغاية»، وكان متّجهاً إلى سوق تجارية محليّة عندما تصدّع وغرق بعد مرور حوالي ساعة من انطلاقه. ووفقاً للمسؤول الإداري فإنّ المركب كان محمّلاً أيضاً بأكياس رمل مستخرجة من منجم ذهب قريب. ذكر متحدث باسم حاكم ولاية كيبي النيجيرية أن السلطات انتشلت أكثر من 70 جثة، بينما جرى إنقاذ 22 شخصاً. ولا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضى ثلاثون شخصاً في حادث غرق بولاية النيجر. وخلال موسم الأمطار تصبح حوادث الغرق شائعة في أنهر نيجيريا؛ حيث غالباً ما تكون القوارب متهالكة ومحمّلة بأكثر من طاقتها.

(وكالات)