شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الصين والولايات المتحدة يتصدران قائمة الدول الأكثر تصديرا لمصر فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الصين قائمة الدول الخمس الكبار للواردات المصرية من الخارج خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين نحو مليار و109 مليون دولار، بينما كانت 992 مليون و229 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 116 مليون و996 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية حلت في المركز الثاني بقائمة الدول الموردة لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 485 مليون و170 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 358 مليون و210 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 126 مليون و960 ألف دولار، يليها في المركز الثالث المملكة العربية السعودية وبلغت الواردات المصرية منها نحو 342 مليون و453 ألف دولار، مقابل 523 مليون و992 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 181 مليون و539 ألف دولار.

وفى المركز الرابع جاءت ألمانيا بواردات مصرية بلغت 305 مليون و272 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 326 مليون و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و716 ألف دولار، وأخيرا روسيا وبلغت قيمة الواردات المصرية منها 239 مليون و776 ألف دولار، مقابل 304 مليون و680 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ 64 مليون و904 ألف دولار.