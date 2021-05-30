شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 31.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.7 مليار جنيه، يليه سهم "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 49.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 106.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 870.3 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 233.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 376.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 30.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 259.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس، "بي انفستمنتس القابضة"، بحجم تداول بلغ 13.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 205.9 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول 617.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 186.6 مليون جنيه، ثم "الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري"، بحجم تداول 212.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 166.2 مليون جنيه، وفي المركز التاسع "بلتون المالية القابضة"، بحجم تداول 54.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 149.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير " مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب"، بحجم تداول بلغ 177 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 144.1 مليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.56% ليغلق عند مستوى 10242.3 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2225.59 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.97% مغلقًا عند مستوى 3150.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.4% مغلقًا عند مستوى 12694.61 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1243.97 نقطة.