شكرا لقرائتكم خبر عن جيفري سكول.. ملياردير حاصل على الأوسكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جيفري ستيوارت سكول، هو مهندس ورجل أعمال وملياردير ومنتج أفلام كندي، كان أول موظف ثم أول رئيس لشركة «إي باي» لتجارة التجزئة على الإنترنت، وفي نهاية المطاف استخدم ثروته في مجال الأعمال الخيرية، لا سيما من خلال مؤسسته «Skoll Foundation»، وشركته الإعلامية «Participant Media». يشار إلى أنه أسس الشركة الاستثمارية «كابريكورن أنفستمنت جروب»، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارتها.

أنتج سكول عبر شركته الخاصة «Participant Media» العديد من الأفلام السينمائية التي نالت استحسان النقاد بما فيها «Syriana» في عام 2005، و«Good Night, and Good Luck» في العام ذاته، و«North County»، إضافة إلى الفيلم الوثائقي «Murderball» الذي ترشح لأكثر من 11 جائزة أوسكار في عام 2006. وفاز آخر عمل له «Spotlight» بجائزة أوسكار لأفضل فيلم في عام 2016.

ولد سكول في ال 16 من يناير/ كانون الثاني من عام 1965 في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك في كندا. وكانت والدته معلمة، في حين أن والده كان يملك شركة لإنتاج وبيع المواد الكيميائية.

استقرت عائلته في تورنتو في أواخر سبعينات القرن العشرين، وكانت أول وظيفة يشغلها سكول هي عامل في محطة وقود. في عام 1987، تخرّج حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة تورنتو.

وبعد التخرّج، سافر سكول إلى جميع أنحاء العالم قبل أن يعود ويؤسس شركتين في تورنتو هما: «Skoll Engineering»؛ وهي شركة استشارية لتكنولوجيا المعلومات، وشركة «Micros on the Move»؛ وهي شركة لتأجير أجهزة الحاسوب. وفي عام 1995، حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في كلية ستانفورد للأعمال، وبعد التخرج عمل في شركة «نايت ريدر» للنشر؛ حيث عمل في مشاريع الإنترنت.

في عام 1996، التقى سكول بمؤسس موقع «إي باي»، بيير أوميديار، والذي عينه أول رئيس للشركة وأول موظف بدوام كامل. وبينما كان الموقع يحقق أرباحاً في الوقت الذي انضم إليه سكول، إلا أنه وضع خطة العمل التي سارت عليها الشركة منذ ظهورها إلى أن حققت نجاحاً كبيراً.

بقي سكول رئيساً حتى قدوم ميج ويتمان في يناير/ كانون الثاني من عام 1998، عندما أصبح نائباً لرئيس التخطيط الاستراتيجي والتحليل، ولكنه غادر الشركة فيما بعد. في عام 2004، أسس سكول شركة «Participant Media» لإنتاج أفلام تزيد الوعي بالقضايا الاجتماعية الجوهرية وتمنح الجماهير فرصاً للمشاركة من خلال حملات التثقيف والعمل الاجتماعي. وفي عام 2005، أنتج سكول عدداً من الأفلام الناجحة بما فيها «Syriana» و«Good Night, and Good Luck» و«North County»، و«Murderball»، والتي حصدت معاً 11 ترشيحاً لنيل جائزة الأوسكار.

أنتج سكول ما يقرب من 100 فيلم بما في ذلك «Spotlight» و«Roma» و«American Factory»، وفازت أفلامه ب 18 جائزة أوسكار، ورشحت ل 73 جائزة.

في يناير/ كانون الثاني من عام 2020، تبرّع سكول ب 20 مليون دولار و100 مليون دولار أخرى في إبريل/ نيسان عبر مؤسسته Skoll«Foundation» لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، وتم إنفاق هذه الأموال على شراء أدوات الفحص وتعقب المخالطين وتوفير أجهزة التنفس وغيرها من المعدات الطبية للبلدان التي لا تستطيع تحمل هذه التكاليف.

في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، بلغت الثروة الصافية لسكول 4 مليارات دولار وفقاً لمجلة «فوربس» الأمر الذي جعله سابع أغنى رجل في كندا وال 134 في الولايات المتحدة. وفي مارس/ آذار من عام 2021، بلغت ثروته الصافية 6.1 مليار دولار.