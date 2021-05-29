شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تتعرف إلى رؤية المتعاملين لخدماتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقدت إدارة مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، جلسة مع عينة من متعاملي مراكز الخدمة، ترأسها العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، بحضور المقدم محمد علي بن حيدر رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، والمقدم سعيد أحمد الشامسي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي في المركز، والرائد أحمد جمعة اليحيائي مدير وحدة البلاغات المالية.

وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة مع شريحة المتعاملين، ظهرت من خلالها وجهات نظرهم التي تصب في زيادة فرص التحسين، حيث تمت مناقشة أبرز الملاحظات الواردة على تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك» والمقترحات التطويرية المتعلقة بالبلاغات المالية.

وأشار العقيد حرمول إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعتبر مؤشراً مهماً لقياس مدى رضى وتفاعل المتعاملين حول التطبيق، حيث تهدف سياسة وزارة الداخلية في إطلاق التطبيق، إلى حصول المتعاملين على مجموعة من الخدمات بكل سهولة ويسر عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمراكز تقديم الخدمات للمتعاملين.

من جانبهم أشاد الحضور من المتعاملين بالأسلوب الأمثل الذي تنتهجه شرطة الشارقة في تقديم خدماتها سواء في مراكز تقديم الخدمة أو عبر منصاتها الذكية.