شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على تعزيز تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة عمل افتراضية بعنوان «برنامج الإنتربول للجرائم السيبرانية وأدوات المكافحة الإلكترونية» والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، متمثلة في مجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة، بمشاركة خبراء دوليين ومختصين في مجال التحقيق في الجرائم السيبرانية، وتتناول ثلاثة محاور هي: آلية الاستجابة للتهديدات السيبرانية، ومنصة المعرفة والعلوم، ومنصة تنسيق العمليات الاستخباراتية المشتركة.

وقال: إن الورشة تأتي في إطار التعاون الدولي وتوثيق العلاقات وبناء القدرات وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة والأساليب المتطورة في التنسيق مع القائمين علي إنفاذ القانون من خلال منصات إلكترونية موحدة مزودة بأحدث التقنيات.

ومن جهته استعرض كريج جونز، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» بسنغافورة، الأدوات والتطبيقات الإلكترونية الأمنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمعلومات.