شكرا لقرائتكم خبر عن لو متعرفش.. 10 خطوط موبايل حد أقصى لكل عميل..و5 لـ"إنترنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أعداد مشتركي الهاتف المحمول، النمو في مصر لتسجل 97.76 مليون خط بنهاية شهر يناير عام 2021 مقابل 95.36 مليون خط بنهاية شهر ديسمبر عام 2020 بنسبة نمو شهري 2.15%، ومقارنة مع 95.7 مليون خط بنهاية شهر يناير من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 2.15%، لتصل نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر 95.87% بنهاية شهر يناير الماضي.

ولا يعني ارتفاع نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر إلى 95.87% امتلاك نفس النسبة من السكان خطوط محمول، ولكن يمتلك عدد كبير من المستخدمين أكثر من خط سواء لشركة واحدة أو عدة شركات، وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عملية شراء خطوط المحمول من خلال عدة خطوتين وهما :

1- يقوم العميل بالتوجه الى أقرب فرع من فروع شركة المحمول، ويقوم بتقديم أصل الرقم القومي الساري الخاص به لموظف نقطة البيع، والذي يقوم بدوره بالتحقق من صحة الرقم القومي واخذ صورة ضوئية ملونه منه.

2- يستلزم التعاقد على شريحة التليفون المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل عقد التعاقد على الشريحة وتسلم نسخة العقد الخاصة به.

وقد لا يعلم العديد من المستخدمين، أنه يحق للعميل المصري باستخدام رقمه القومي الساري الواحد شراء بحد أقصى 10 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات من شركة محمول.

كما حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار العمل بالقرار رقم 933 لسنة 2021 حتى نهاية شهر مايو 2021 بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.