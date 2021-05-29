شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع استعدادات ماراثون مدينتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، الاستاذ عمر طلعت الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة "طلعت مصطفى" ، وأيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة "ذا تري فاكتوري"؛ لبحث أخر الاستعدادت المتعلقة بتنفيذ ماراثون مدينتي يوم الجمعة المقبل.

و يشارك في الماراثون عدد 1000 متسابق من 11جنسية مختلفة، ويضم الماراثون سباقات "5 كيلو، 10 كيلو، 21 كيلو" ، وذلك تحت الاشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى.

ومن المقرر تطبيق كافة الاجراءات والضوابط الاحترازية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لالعاب القوى وفقا لضوابط مجلس الوزراء، للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة تعاون الوزارة مع مختلف الجهات لتنفيذ سلسلة من المشروعات والأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة فى سبيل نشر الرياضة وجعلها أسلوب حياة في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، وأحمد عبد الخالق مدير عام إدارة السياحة الرياضية بالوزارة.