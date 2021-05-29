شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: المتحف الكبير جاهز للافتتاح رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحية والآثار، أن الوزارة تعمل الانتهاء من كافة اجرءات المتحف الكبير الذى يعد الأكبر في العالم ، لافتا أن جائحة كورونا وراء سبب الافتتاح بحضور كوكبة من قادة العالم، وبالتالي من المنتظر تحديد موعد افتتاحه الفترة المقبلة، وتنظيم الافتتاح بشكل يليق بمصر.

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية السنوي اليوم، بمتحف الحضارة بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة السابق وطارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي وقيادات الغرفة.

أضاف خالد العنانى: اننا نواصل العمل أعمال ترميم القطع الأثرية التي سيتم عرضها خلال افتتاح المتحف، حيث سيتم عرض أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، والتى تضم لأول مرة المجموعة الكاملة للملك الذهبى، والتى تتجاوز عددها 5 آلاف قطعة، داخل قاعة تبلغ مساحتها 7000 متر، بعد ترميمها بشكل علمى حديث معترف به دوليا.

أشار أن متحف التحرير لن يموت وسيبقى أيضا للعرض المتحفى الفترة المقبلة، مستعرضا العديد من المتاحف المختلفة التي تم افتتاحها، لافتا أن 13 مليون سائح زاروا مصر عام 2019، وبلغت حصيلة السياحة نحو 13 مليار دولار في نفس العام، وستواجهنا تحديات خلال افتتاح المتحف الكبير لتوفير غرف للسياح في تلك الفترة.

واستعرض الوزير، الجهود لسيطرة على الجائحة من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وتطعيم العاملين بالمناطق السياحية واتباع الفنادق إجراءات الوقاية والاجراءات الاحترازية.

واستعرض الوزير، إجراءات الحكومة لدعم القطاع السياحى والعاملين فيه خلال جائحة كورونا من خلال مبادرة البنك المركزى وتأجيل سداد المديونيات والضرائب.