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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. التمويل متناهي الصغر يفتح باب المشروعات للبسطاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيئة الرقابة المالية فتح باب المشروعات للبسطاء ضمن التمويل متناهي الصغر، والتي تتضمن التالي..
1- ارتفعت أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 20.93 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021 بنمو 17.13%.
2- انخفض عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.19 مليون عميل بنهاية الربع الأول من 2021 بنسبة انخفاض 0.36%.
3- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.65 مليون عميل بحصة سوقية 51.83%.
4- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) 7.99 مليار جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 38.2%.
5- استحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على المرتبة الثانية من حيث قاعدة المستفيدين وسجلت 1.3 مليون عميل بحصة سوقية 40.77%.
6- بلغت المحفظة الائتمانية لشركات التمويل متناهي الصغر 11.6 مليار جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 55.35%.
7- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) على المرتبة الثالثة من حيث عدد المستفيدين بواقع 147.1 ألف عميل بحصة سوقية 4.61%.
8- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) 720 مليون جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 3.44%.
9- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) على المرتبة الرابعة من حيث عدد المستفيدين بواقع 88.9 ألف عميل بحصة سوقية 2.79%.
10- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) 630 مليون جنيه خلال الربع الأول بحصة سوقية 3.01%.
11- تصدر النشاط التجاري أرصدة وأعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر بقيمة 12.84 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد.
12- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الثاني من حيث أرصدة التمويل متناهي الصغر بقيمة 3.84 مليار جنيه لعدد 520.9 ألف مستفيد.
13- حل النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث قيمة أرصدة وأعداد المستفيدين بقيمة 2.81 مليار جنيه لعدد 399 ألف مستفيد.
14- استحوذ النشاط الإنتاجي والحرفي على الترتيب الرابع من حيث قيمة رصدة التمويل وبلغت 1.43 مليار جنيه لعدد 195.7 ألف مستفيد.
15- بلغت أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة للعملاء الذكور 11.09 مليار جنيه لعدد 1.221 مليون مستفيد مقارنة بـ9.84 مليار جنيه ممنوحة للعملاء الإناث لعدد 1.98 مليون مستفيدة.