شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين ووزيرى الإسكان والبترول في لقاءات بالغرفة التجارية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سيلفيا ميناسا المدير التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، أن الغرفة ستستضيف عدد من الوزراء والمسؤلين الدوليين خلال الشهر الجارى والشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الغرفة السنوي اليوم بمتحف الحضارة بحضور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وقيادات الغرفة بالقاهرة وأمريكا، وتكريم مجلس إدارة الغرفة السابق، بحضور هشام فهمي الرئيس التنفيذي للغرفة بواشنطن.

أشادت ميناسا بمتحف الحضارة والجهد المبذول فيه، وهو ما أبهر العالم بداية من موكب نقل الملوك والملكات من متحف التحرير.

أشارت إلى أن الغرفة ستستضيف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى يوم 31 مايو الجارى، في لقاء حول تأثير جائحة كورونا على اقتصادات العالم وما بعدها .

أشار سيلفيا ميناسا، إلى أنه سيتم استضافة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار يوم 15 يوليو المقبل، لافتة إلى أنه سيتم استضافة وزير البترول طارق الملا يوم 28 يوليو المقبل .

من جانبه استعرض الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الأمريكية السابق ، مساء اليوم في نهاية مدة مجلس إدارة الغرفة أبرز الأحداث والفعاليات التي استضافتها الغرفة خلال العامين الماضيين، وفى ظل جائحة كورونا ، لافتا إلى أنه تم لقاء السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة جوناثان كوهين للحديث عن العلاقات البينية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الهامة ، موجها الشكر لفريق العمل بالغرفة الأمريكية .

وعرض الدكتور شريف كامل التقرير السنوي للغرفة وما تضمنه من لقاءات، سواء مع الحكومة والوزراء ومع العديد من صناع القرار في العاصمة الأمريكية، أو مع القطاع الخاص، لافتا إلى ما تم من لقاءات مع الغرفة الأمريكية باليونان وقبرص وغيرها من اللقاءات الافتراضية نظرا لجائحة كورونا التي أثرت على العالم.