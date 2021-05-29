عملة «دبي كوين» الرقمية نصب واحتيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مركز دبي للأمن الالكتروني، من عملة رقمية يتم الترويج لها تحت اسم (دبي كوين)، مؤكدا أنها عملة نصب واحتيال، حيث لا تملك إمارة دبي حاليا أي عملة رقمية رسمية.

وقال المركز في بيان له «إنه لم يتم اعتماد دبي كوين من قبل أي جهة رسمية.

وأوضح أن الموقع المروج للعملة، موقع غير مرخص له أيضا، ويستهدف تصيد معلومات البريد الالكتروني وكلمة السر وأرقام هواتف الأشخاص عن طريق استمارة الكترونية.

وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع أخيرا (مركز كريبتو) الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.

ومن المقرر أن يصبح (مركز كريبتو) التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقا من مقره في برج الماس، ثقلا محوريا على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين.

وسيرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين، ووصولا إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.