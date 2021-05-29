منظمة السياحة: السعودية تعمل على تخفيف إجراءات إصدار تأشيرات السياح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة الميمان، أن السعودية تعمل على مشاريع سياحية كبرى على المستوى العالمي، كما تعمل على زيادة عدد السياح الوافدين وتخفيف إجراءات إصدار التأشيرات للسياح.

وأوضحت خلال اجتماع لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الـ47 في الرياض، بعد اختيارها أول مكتب إقليمي لها مخصص للشرق الأوسط، أن المكتب الجديد سيوفر لمنظمة السياحة العالمية قاعدة يمكن من خلالها توجيه تنمية السياحة في جميع دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المكتب سيدعم وينفذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط بما يتماشى مع برنامج عمل المنظمة.

وحضر الاجتماع وزير السياحة أحمد الخطيب، وأمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلين، فيما أدار الاجتماع وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات الدكتور أحمد الفلاسي.

ورحبت الميمان بالوزراء والضيوف في أول اجتماع نظامي تستضيفه المملكة، حيث يصادف أول اجتماع يعقد للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية.

واستعرضت الأنشطة الإقليمية والعمل لعام 2020 في منطقة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية والأوليات الاستراتيجية في أهداف التنمية المستدامة، كما استعرضت فكرة إنشاء المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وسبب اختيار المملكة.

وأفادت الميمان بأن المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة يعد جزءا لا يتجزأ من المنظمة لتنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام.

وأكدت أن المملكة تدعم المكتب وتنفذ أنشطته من خلال مساهمة طوعية، ويمكن لدول الأعضاء الأخرى والقطاع الخاص تقديم مساهمة طوعية إضافية لاستكمال عمل المكتب الإقليمي.

وأفاد أمين عام منظمة السياحة العالمية بأنه جرى توقيع عقد الاتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية، بهدف تعزيز تعاون ودعم منظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة 15 عاما.

يذكر أن جمهورية مصر العربية ستستضيف أعمال اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط في دورتها الـ48.