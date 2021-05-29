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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز السعودي لكفاءة الطاقة نفذ جولات رقابية على مصانع سخانات المياه للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه. وشملت الجولات: 4 مصانع في المنطقة الوسطى، و3 مصانع في المنطقة الشرقية، ومصنعين في منطقة مكة المكرمة. واستهدفت الحملة 9 مصانع سحب منها 23 طرازا للاختبار، أظهرت نتائجها مطابقة 16 عينة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، و7 عينات غير مطابقة.

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