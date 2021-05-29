هيئة الاتصالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات دعت العموم إلى تقديم مرئياتهم بشأن وثيقة (تنظيمات إدارة استمرارية الأعمال لمقدمي خدمات الاتصالات). وأوضحت الهيئة أن التنظيمات من شأنها تعزيز إدارة استمرارية الأعمال لدى مقدمي خدمات الاتصالات الأمر الذي سينعكس على مستوى الاستدامة والاستعادة والتعافي لخدمات الاتصالات، وستدعم التنظيمات تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الناشئة والمدن الذكية، وتمكين التجارة الالكترونية والصحة الرقمية والتعليم الالكتروني.



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