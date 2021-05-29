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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركزي السعودي أتاح إمكانية إضافة منافع تغطية مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لوثائق التأمين الصحي السارية -غير المشتملة على المنفعة- للمؤمن لهم الحاليين القادمين لغرض السياحة والزيارة، وذلك للفترة المتبقية لتلك الوثائق، من خلال التواصل مع شركة التأمين المصدرة للوثيقة. وأوضح البنك المركزي السعودي (ساما) أن هذه الخطوة تأتي إلحاقا بإعلانه المؤرخ في 20 / 09 / 1442 عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بكورونا لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين.



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