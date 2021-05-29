شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركات التأمين بأبوظبي تقفز 201% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حققت شركات التأمين أداءً قوياً في الربع الأول من العام الجاري 2021، بحسب البيانات المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، «29 شركة من أصل 30». حيث ارتفعت الأرباح المجمعة بشكل كبير 71% وارتفعت أقساطها المكتتبة بشكل طفيف 1.5%.

وسجل إجمالي أرباح الشركات نمواً قوياً إلى 693 مليون درهم مقارنة مع الفترة المماثلة عن 2020 والتي بلغت 404 ملايين درهم، كما سجلت الأقساط المكتتبة نمواً طفيفاً إلى 8.47 مليار درهم مقارنة مع 8.34 مليار درهم في 2020.

وعلى صعيد شركات التأمين في دبي «13 شركة»؛ فقد حققت نمواً متوسطاً في أرباحها 26%، لتبلغ 377 مليون درهم، تمثل 54.5% من إجمالي الأرباح المحققة، مقارنة مع 299 مليون درهم عن 2020، كما اكتتبت أقساطاً بقيمة 4.49 مليار درهم تمثل 53 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، مقارنة مع 4.31 مليار درهم في 2020 بنمو 4%.

وحققت شركات التأمين المدرجة في أبوظبي «16 شركة»؛ نمواً مضاعفاً بنسبة 201% في أرباحها لتصل إلى 316 مليون درهم تمثل 45.5% من الإجمالي، مقارنة مع 105 ملايين درهم في 2020، واكتتبت اقساطاً بلغت 3.98 مليار درهم تمثل 47% من الإجمالي، مقارنة مع 4.04 مليار درهم في 2020 بتراجع 1.5%.

وارتفعت أرباح 20 شركة تقدم خدمات ومنتجات التأمين التقليدي بنسبة 71% لتبلغ 608 ملايين درهم، تمثل 87% من اجمالي الأرباح مقارنة مع 356 مليوناً حققتها في الفترة المقارنة عن 2020، واكتتبت أقساطاً بقيمة 7.12 مليار درهم مقارنة مع 7.10 مليار في 2020 بنمو طفيف 0.2%.

كما حققت 9 شركات تقدم خدمات التأمين التكافلي أرباحاً قوية 280% لتصل إلى 93 مليوناً تمثل 13.5% من الأرباح الإجمالية، مقارنة مع 24.5 مليون درهم عن 2020، وارتفعت أقساطها 7% لتلامس حاجز ال1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار درهم في 2020.

وارتفعت أرباح 19 شركة في الربع الأول من العام الجاري 2021 هي: أورينت، أبوظبي الوطنية، عمان، دبي للتأمين، الإمارات، أبوظبي تكافل، سلامة، البحيرة، الظفرة، العين الأهلية، ميثاق، اللاينس، دار التكافل، أمان، الفجيرة، وطنية تكافل، دار التأمين، فيدلتي، رأس الخيمة.

فيما تراجعت أرباح شركتي تأمين هما: دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، وأسكانا، فيما تحولت ست شركات إلى الربحية هي: الوثبة، الوطنية للتأمينات العامة، الاتحاد، أورينت يو إن بي تكافل، الشارقة، أكسا الهلال الأخضر، وعمقت شركة واحدة من خسائرها هي تكافل الإمارات، فيما تحولت شركة واحدة للخسارة هي الصقر للتأمين.