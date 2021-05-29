شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة التعمير: الصعيد استعاد رونقه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، التابعة لوزارة الإسكان، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أن الصعيد استعاد رونقه من خلال مبادرة حياة كريمة والتى تساهم فى الوقت الحالى لتطوير أكثر من 800 قرية فى مختلف المحافظات.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن مبادرة حياة كريمة، أحدثت نقلة نوعية فى مختلف قرى محافظات الصعيد، والتى شهدت أعمال كبير خلال العهود السابقة، موضحا أن شركة التعمير والإسكان تشارك فى هذه المبادرة من خلال تطوير عدد كبير من القرى المصرية فى أكثر من محافظة.

وأشار إلى أن الاهتمام الكبير، الذى توليه القيادة السياسية بمبادرة حياة كريمة تؤكد وعى الدولة فى تطوير القرى وتوفير حياة كريمة لسكان هذه القرى، وهو ما يساهم بشكل كبير فى النهوض بالمجتمع المصري.

وأكد تم تقسيم القرى الأكثر احتياجًا المستهدفة وفقًا لبيانات ومسوح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة، تشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فيما أكثر: القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.، فيما ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة، القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، بينما ستشمل المرحلة الثالثة من المبادرة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر.

وأكد أن المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا، ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.

فى سياق متصل، أكد اللواء سيد العشرى، أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، انتهت من تنفيذ ما يقرب من 70% من شبكات ومرافق نحو 5 قرى تم إسنادها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

واضاف، أن الشركة استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد التى تم إسنادها إليها، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من نحو 90% من شبكات مرافق قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، كما تم الانتهاء من نحو 80% من شبكات مرافق قرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز، فيما تم الانتهاء من نحو 75% من شبكات مرافق قرية كفر إسماعيل، بنفس المركز.

وأضاف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة انتهت أيضًا من نحو 40% من شبكات ومرافق، كفر حنون، و40% من كفر غازى، لافتا إلى أن شركة التعمير والإسكان، تعد من أوائل الشركات التى استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى والمحدد بـ15 شهرا، ومن المقرر أن يتم إنهاء كافة المشروعات بهذه القرى قبل الموعد المحدد بنحو 3 شهور.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نور حقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية، وأنها بمثابة نقل سكان تلك القرى من الظلام إلى النور.

وبما يتعلق بالـ 7 قرى بمحافظة كفر الشيخ تم تصميم الشبكات والروافع فى مرحلة الاعتماد جارى إصدار أمر الإسناد مع الهيئة القومية وتم تجهيز الموقع والتعاقد على توريد المواسير.

كان اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، قد أكد أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 12 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر، إيمانًا منها بأهمية المشاركة فى المبادرة الرئاسية التى تستهدف تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصرى يسكنون بالريف المصرى، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه