أخبار الاقتصاد المصرى: 292 مشروعا تنمويا فى السويس بتكلفة 12.6 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 29-5-2021 أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها الانتهاء من تنفيذ 292 مشروعًا تنمويًا بالسويس، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 12.6 مليار جنيه في 7 قطاعات

التخطيط: 292 مشروعًا تنمويًا في السويس بتكلفة 12.6 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد التاسع من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020) لمحافظة السويس، والذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من تنفيذ 292 مشروعًا تنمويًا بالسويس، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 12.6 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، الصحة، الإسكان، الكهرباء، البترول، النقل، التنمية المحلية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من وحدة العبور بالمحافظة، بتكلفة 5 ملايين جنيه؛ وذلك فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار".

أما بالنسبة للهدف الرابع "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 78.5 مليون جنيه، نتج عنهم إنشاء وإحلال وتوسعة 260 فصلا في كافة المراحل التعليمية.

وزيرة التجارة تبحث مع رئيس المجلس الاقتصادى اللبنانى تعزيز التعاون المشترك

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع شارل عربيد رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين فى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية. حضر اللقاء على الحلبى سفير لبنان بالقاهرة، وجورج نصراوى عضو المجلس الاقتصادى والاجتماعى ونائب رئيس جمعية الصناعيين، و نور عطوى الملحق الاقتصادى بسفارة لبنان فى القاهرة.

وقالت الوزيرة أن مصر ولبنان ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وعلى مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين لمشروعات تعاون اقتصادى ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى واللبنانى على حد سواء.

وأضافت جامع أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المستهدفة، تمهيداً لعرضها على دوائر الأعمال بكلا البلدين لبدء استثمارات مصرية لبنانية مشتركة فى هذه المشروعات ،مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون المشترك مع دولة لبنان الشقيقة وبصفة خاصة فى القطاع الاقتصادى .

"الاتصالات" تعقد 4 شراكات جديدة لتعزيز مهارات طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن شراكات جديدة وتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأربعة من كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر، وهى: شركة دِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز بهدف تعزيز مهارات الشباب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وصقلهم بالعلم والخبرات العملية اللازمة ليحظوا بمقتضاها على درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حظر دخول أى بضائع إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات بدءا من يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

وفد من الغرف التجارية يشارك بمعارض بيلاروسيا – أفريقيا الرابع وبيلارجو

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الإفريقي لغرف التجارة والصناعة والزراعة، عن مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية بوفد اقتصادي يضم 35 شركة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بمجموعة من الفعاليات جمهورية بيلاروسيا، وتتضمن المشاركة في بمعرض"بيلاروسيا - أفريقيا" الرابع المقام في الفترة من 31 مايو إلى أول يونيو والمقام في العاصمة البيلاروسية مينسك ومعرض بيلارجو 2021 المتخصص في الماكينات والمعدات الزراعية والمعرض الدولي "تيبو 2021" خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو المقبل .