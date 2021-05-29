شكرا لقرائتكم خبر عن المطاعم والمقاهي المستفيد الأكبر من «التخفيضات الكبرى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * إجراءات التباعد وعدد الأشخاص والتعقيم ترفع الثقة

دبي: ”الخليج 365”

استحوذت المطاعم والمقاهي في مراكز التسوق في دبي على حصة كبيرة من المتسوقين الذين وفدوا إلى هذه المراكز بغرض التسوق أو الترفيه بجانب التسوق خلال فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى التي شهدت إقبالاً من سكان دبي وخارجها للاستفادة من الخصومات والعروض التي أطلقتها المتاجر.

واستقبلت مراكز التسوق الجمعة وليلة السبت وحتى الواحدة مساءً، عشرات آلاف الزوار من جميع الجنسيات، لا سيما من العائلات، بغرض التسوق أو تناول الطعام أو قضاء وقت في المقاهي، حيث حظيت الأخيرة بإقبال لافت من الشباب من الجنسين.

ووفرت المطاعم والمقاهي في مراكز التسوق في دبي، التي تتوزع كمحال قائمة بذاتها أو في صالات الطعام، إجراءات التباعد وعدد الأشخاص على الطاولات مع التعقيم المستمر للطاولات ولأدوات الطعام والمشروبات وتوفير المواد ذات الاستخدام الواحد، بهدف كسب ثقة الزوار وتحقيق معدلات نمو أفضل خلال هذه الفترة بالمقارنة بفترات الإغلاق السابقة.

وساهمت التطعيمات والإجراءات الاحترازية ومراعاة معايير السلامة المتبعة لمواجهة كوفيد-19 ورفع نسبة الزوار في مراكز التسوق إلى نسبة إشغال 70% مع تشديد الرقابة الصحية، بالإضافة إلى توفير الحجوزات المسبقة عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني في بث أجواء الطمأنينة بين الزوار، الذين فضلوا المقاهي والمطاعم التي تقدم خيارات طعام ومشروبات أكبر.

عودة حركة السفر

واستفادت المطاعم والمقاهي في دبي من عودة حركة السفر والطيران إلى المدينة من عشرات الوجهات بفعل ممرات السفر الآمنة التي وفرتها الدولة والإجراءات الاحترازية الكبيرة المعمول بها في دبي لاستقبال السياح من هذه الوجهات بعد شهور من الإغلاق وتوقف حركة السفر.

وتحظى مراكز التسوق في دبي بتنوع كبير في وجهات المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الجنسيات من جميع أنحاء العالم، من علامات الطعام والمقاهي العالمية والمعروفة، التي تلبي جميع الأذواق، بالإضافة إلى العلامات الإماراتية المحلية والعربية التي تلبي متطلبات عدد كبير من الجنسيات الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام.

وقدمت العديد من المطاعم والمقاهي في المراكز بالتوازي مع تخفيضات المتاجر عروضاً وخصومات على المأكولات والمشروبات للعائلات، حيث قدمت بعض المطاعم وجبات مجانية للأطفال تحت سن 12 عاماً أو وجبات بنصف السعر للأطفال، فضلاً عن توفير بعض المطاعم لركن خاص للعب الأطفال الصغار.

10 آلاف مطعم ومقهى

ووفقاً للإحصاءات الرسمية يصل إجمالي عدد المطاعم والمقاهي العاملة في دبي إلى أكثر من 10 آلاف مطعم ومقهى ويزيد عدد العمالة فيها على 15 ألف عامل.

وتحتضن دبي عشرات الجنسيات يعيشون ويعملون فيها، وتعد المدينة إحدى أهم وجهات السفر في العالم وتعتبر المطاعم والمقاهي التابعة للعلامات التجارية المعروفة سواء العالمية أو الإقليمية العاملة في الإمارة من الأماكن التي تستقطب سكان دبي وزوارها.

ويعد قطاع المطاعم والمقاهي من القطاعات الأسرع نمواً في المنطقة في دبي في ظل الزيادة السكانية والنمو السياحي في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، والتطور الدائم للمرافق السياحية والخدمية إلى جانب نمط الحياة العصري الذي يدعم الإقبال على المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها.