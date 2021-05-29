شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عمل لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (14) لسنة 2021، بشأن إنشاء لجنة خاصة لإزالة التعديات على منطقة مليحة الأثرية، عقدت دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، اجتماعها الأول بحضور الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية (رئيس اللجنة) وحضور عضوية ممثلي الجهات وهي القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الشارقة للآثار.

وقال رئيس الدائرة، إن إزالة المزارع والعزب العشوائية من منطقة مليحة الأثرية سوف يتم من خلال إعداد اللجنة لبرنامج عمل ضمن إطار زمني محدد وسوف يتم مشاركة جميع الجهات المعنية كلاً حسب اختصاصاته لإنجاز المشروع خلال فترة زمنية قصيرة، والعمل على إزالة التعديات والعوائق من المزارع والعزب في المناطق المجاورة لمنطقة مليحة الأثرية، ووضع سياج يحيط بالمنطقة وفقاً لحدودها المعتمدة، ووضع بوابات للدخول والخروج من المنطقة.

واختار الاجتماع، عيسى يوسف مدير إدارة الآثار، نائباً لرئيس اللجنة باتفاق جميع الجهات المعنية.

وأشار عيسى يوسف مدير إدارة الآثار في الهيئة إلى أهمية منطقة مليحة الأثرية وتعاقب البعثات عليها لاستكشافها وذلك لما تحتويه من تراث أثري يعود إلى العصور الحجرية وإلى القرون الأولى الميلادية.

وفي نهاية الاجتماع رفع أعضاء اللجنة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الثقة الغالية التي منحها سموه للجهات المشاركة في عضوية اللجنة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعمه ومتابعته لأعمال اللجنة.