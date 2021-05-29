شكرا لقرائتكم خبر عن جسر جديد على شارع الخليج في دبي بطول 570 متراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات السبت، جسراً رئيسياً على شارع الخليج طوله 570 متراً، بسعة ثلاثة مسارات باتجاه بر دبي، كما افتتحت الهيئة تقاطعاً سطحياً على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب، وذلك ضمن مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق والمحاور الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويمتد من شارع الشيخ راشد مروراً بشارع الميناء وشارع الخليج وصولاً إلى شارع القاهرة، بطول 13 كيلومتراً.

وقال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بـ 4800 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية على شارع الخليج القادمة من تقاطع شارع أبو بكر الصديق والحركة المرورية القادمة من جزر ديرة باتجاه نفق الشندغة، حيث يوفر استمرارية الحركة الحرة على طول شارع الخليج، كما جرى افتتاح التقاطع السطحي المحكوم بإشارات ضوئية بين شارع الخليج وشارع عمر بن الخطاب، مشيراً إلى أن الحركة المرورية القادمة من منطقة الممزر ومن تقاطع شارع أبو بكر الصديق وكذلك القادمة من جزر ديرة، تحولت إلى الجسر الجديد ثم إلى التقاطع السطحي على شارع الخليج مع شارع عمر بن الخطاب، وروعي في المشروع تطبيق جميع متطلبات السلامة المرورية من إنارة وعلامات أرضية ولوحات إرشادية حسب التصاميم المعتمدة لضمان توفير أعلى مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والمشاة.

وأوضح الطاير أن نسبة الإنجاز في العقود الحالية قيد التنفيذ في مشروع تطوير محور الشندغة بلغت 70%، ونظراً لضخامته، جرى تقسيمه إلى خمس مراحل تشكل محوراً استراتيجياً يخدم العديد من المشاريع التطويرية في المنطقة مثل جزر ديرة، وواجهة دبي البحرية، ومدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، ويستوعب الأحجام المرورية المستقبلية، ويسهم المشروع عند اكتماله في خفض معدل زمن الرحلة على محور الشندغة من 104 دقائق إلى 16 دقيقة.

وأشار إلى أن الهيئة أنجزت في الفترة الماضية مرحلتين، هما تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتطوير تقاطع شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة بن زايد، والعمل جارٍ لتنفيذ المرحلة الثالثة، وتشمل تنفيذ كل من جسر الشندغة، وتطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج، إضافة الى تطوير تقاطع الصقر، فيما افتتحت الهيئة في أغسطس الماضي الجسور المؤدية إلى مداخل ومخارج جزر ديرة عند شارع أبو بكر الصديق.

وقال: تتضمن الخطط المستقبلية لمشروع محور الشندغة تنفيذ المرحلة الرابعة وتشمل تطوير شارع الخليج وتــــقــاطـــع شـــارع الــخـليج مع شـارع أبـو هــيـل، وتطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع كل من شارع جميرا وشارع المينا وشارع المنخول، ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2025، كما تتضمن الخطة تنفيذ المرحلة الخامسة، وتشمل تنفيذ الجسور المؤدية إلى جزر ديرة من الجنوب، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة في 2027.